Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Wta 250 di Austin che prenderà il via il 24 febbraio. Nessuna italiana giocherà in questo appuntamento sul cemento rapido americano. Favorita incontrastata la padrona di casa Jessica Pegula. La statunitense numero 6 del mondo è l’unica top 30 in tabellone e non dovrebbe avere particolari difficoltà nel prendersi il torneo di casa. Qualche insidia in tabellone c’è sempre. Bernarda Pera ha perso tantissime posizioni in classifica, ma potrebbe esaltarsi in un potenziale derby americano. Al momento occupa la 77ª posizione Wta. La romena Sorana Cirstea è un’avversaria sempre difficile da battere, ma ha certamente meno armi di Pegula. Difficile aspettarsi un acuto della veterana australiana Ajla Tomljanovic, che in una partita impostata su pochi punti sa dire sempre la sua. La testa di serie numero 2 è Peyton Stearns, mentre la cinese Zhu Lin è la terza forza del tabellone.

TABELLONE WTA 250 AUSTIN 2025

PRIMO TURNO

(1) Pegula vs Rus

Rapolu vs Parrizas Diaz

Maria vs Bondar

Blinkova vs (6) Uchijima

(4) Yuan vs Birrell

Q vs Q

Kvitova vs Burrage

Tomljanovic vs (7) Volynets

(8) Lamens vs Rakhimova

Minnen vs Q

Q vs Dolehide

Gracheva vs (3) Stearns

(5) Kessler vs McNally

Q vs Pera

Cirstea vs Siegemund

Q vs (2) Shnaider

Dove seguire il 250 di Austin

La diretta televisiva del torneo Wta 250 di Austin 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. C’è anche spazio, a ogni modo, per la diretta in chiaro su Supertennis, che come è noto possiede i diritti televisivi del circuito femminile.