Trentino Basket Cup 2023, vince l’Italia: Cina dominata in finale

L’Italia vince la Trentino Basket Cup 2023 dominando la finale contro la Cina. Dopo l’overtime contro la Turchia, gli azzurri si sbarazzano facilmente degli asiatici per 79-61 e si aggiudicano l’ottava edizione del torneo d’esibizione alla BLM Group Arena.

Quintetto di partenza con Spissu, Tonut, Datome, Polonara e Caruso, dai blocchi esce meglio la Cina che costringe Pozzecco a un time-out sul 4-11. Tripla di Datome, poi l’aggancio sul 13-13 con Tonut e a questo punto l’Italia prende il comando del gioco. Nella Cina fa il suo esordio Kyle Anderson e segna il suo primo canestro, alla prima sirena gli azzurri conducono 27-19 con il finale targato Ricci-Spagnolo. Nel secondo quarto dentro anche Procida e Diouf, quest’ultimo si procura un fallo antisportivo e spiana la strada all’allungo italiano, che tocca anche il +17 sul 40-23 grazie alla tripla di Polonara. Gli ospiti riprendono a segnare a pochi minuti dall’intervallo lungo, e sulla sirena è Kyle Anderson a trovare due punti (ma senza fallo) per il 42-31.

Nella ripresa viene tenuto a riposo Spissu per una leggera distorsione (secondo quanto riportato da Sky), gli uomini di Pozzecco impiegano qualche minuto per ritrovare ritmo in attacco ma dilagano e volano sul +20, con i primi punti di Procida. La Cina, rimasta senza Djordjevic dal primo minuto del terzo quarto ed espulso per il secondo tecnico del match, manifesta tutti i propri limiti nelle due aree. Procida si sblocca e trova una schiacciata che infiamma il palazzetto, molto bene anche Severini e alla penultima sirena è 61-41 per i padroni di casa. L’ultimo periodo serve più che altro a chi ha bisogno di mettersi in luce agli occhi di Pozzecco per conquistarsi la convocazione ai Mondiali. Procida raggiunge la doppia cifra con due triple consecutive, segnali positivi pure da Diouf e match che scivola rapido verso il 79-61 finale.

L’Italia tornerà in campo il 9 e il 10 agosto per il torneo dell’Acropoli contro Serbia e Grecia, test decisamente più impegnativi e probanti in vista del Mondiale.