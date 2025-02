Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Wta 500 di Merida che prenderà il via il 24 febbraio. C’è un’italiana direttamente iscritta al main draw e si tratta di Elisabetta Cocciaretto. Parterre di buon livello in Messico con Emma Navarro testa di serie numero 1. La grande contendente al titolo sarà Paula Badosa, che è tornata stabilmente in top ten dopo essere uscita dalla top 100 al termine del 2023. Sul cemento sudamericano Beatriz Haddad Maia, numero 3 del tabellone, potrebbe fare fatica, in attesa della stagione su terra. Donna Vekic è la quarta forza del seeding. La croata ha capacità maggiori rispetto ad Haddad Maia su cemento e potrebbe insidiare anche Navarro e Badosa nella contesa per il titolo.

In grande crisi Maria Sakkari, che ha iniziato il 2025 come aveva terminato l’anno passato. Incostanza di risultati e prestazioni per la greca, che è una delle migliori teste di serie da incontrare al primo turno. Sta faticando molto anche Anhelina Kalinina. L’ucraina, esperta di terra battuta, non riesce a trovare le dovute certezze su cemento e sta scendendo rapidamente in classifica Wta.

TABELLONE WTA 500 MERIDA 2025

PRIMO TURNO

(1) Navarro bye

Stephens vs Q

Linette vs Cocciaretto

Sonmez vs (8) Sakkari

(4) Kalinskaya bye

Q vs Grabher

Bouzas Maneiro vs Jamrichova

Avanesyan vs (7) Frech

(5) Vekic vs Q

Sherif vs Q

Sramkova vs Sun

(3) Haddad Maia bye

(6) Kostyuk vs Q

Kalinina vs Q

Cristian vs Osorio

(2) Badosa bye

Dove seguire il 500 di Merida

La diretta televisiva del torneo Wta 500 di Merida 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. C’è anche spazio, a ogni modo, per la diretta in chiaro su Supertennis, che come è noto possiede i diritti televisivi del circuito femminile.