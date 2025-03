Vincono ancora i Los Angeles Lakers, che nella notte NBA 2024/2025 battono per la terza volta consecutiva, la seconda in pochi giorni, i Clippers nel derby. I Lakers, che hanno dovuto fare i conti con le assenze di Hachimura e Reaves, si sono imposti per 108-102 grazie a un ottimo Luka Doncic da 29 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. A questi vanno aggiunti i 19 punti di Dalton Knecht e i 17 di LeBron James, protagonista nel finale anche in difesa con una stoppata. I Clippers, che hanno toccato anche i 21 punti di svantaggio, sono riusciti comunque a rimanere in scia agli avversari grazie alle giocate di Kawhi Leonard, che offre sprazzi importanti del suo talento per totalizzare 33 punti e 10 rimbalzi.

Con questa vittoria, i Lakers salgono in seconda posizione a Ovest superando i Denver Nuggets, che cadono a Boston contro i campioni in carica. I Celtics partono bene e nel primo tempo toccano anche il +20, ma i Nuggets riescono a rientrare in partita con un Jamal Murray ispirato (26-6-7), a cui si aggiungono i 24 punti di Christian Braun e la tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic (20-14-9). Tornati a un solo possesso di vantaggio, i Celtics non si fanno sorprendere e chiudono i conti con Derrick White (17 punti) e Jaylen Brown (22-5-8).

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

NBA: Hunter trascina i Cavs, vincono anche i Thunder

Vincono le due squadre che comandano le due Conference, ovvero Cleveland a Est e Oklahoma City a Ovest. I Cavaliers faticano contro i Portland Blazers, che partono forte e chiudono il primo tempo sul +12, allungando sul +18 nel terzo quarto. Grande protagonista Deni Avdija, che firma la prima tripla doppia in carriera con 30 punti, 12 rimbalzi e 10 assist con l’8/13 dal campo e il 13/13 ai liberi. Ma i Cavs tornano in partita con un parziale da 14-0 e in generale rimontano nel secondo tempo trascinati da De’Andre Hunter, che nella seconda metà di partita firma 28 dei suoi 32 punti, compresi quelli che decidono il match all’overtime.

I Thunder, invece, hanno la meglio in casa dei San Antonio Spurs, con quest’ultimi che partono forte soprattutto grazie a una spiccata precisione dall’arco: sono le 16 le triple a segno nella prima metà di partita. Lo 0/8 del terzo quarto, però, si fa sentire e gli ospiti prendono in mano la partita conducendola fino alla fine. A trascinare Oklahoma City è Jalen Williams, che trova il nuovo massimo in carriera realizzando 41 punti, a cui si aggiungono i 31 (con 8 assist) di Shai Gilgeous-Alexander e i 19 di Cason Wallace.

Per gli Spurs, che pagano l’assenza di Victor Wembanyama e incassano la quinta sconfitta nelle ultime sei partite, Stephon Castle dalla panchina ne mette 32, ma i 20 di De’Aaron Fox non bastano ad evitare la sconfitta per 132-146.

Tutti i risultati della notte

Boston Celtics – Denver Nuggets 110-103

Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers 133-129 OT

Indiana Pacers – Chicago Bulls 127-112

Miami Heat – New York Knicks 112-116 OT

Orlando Magic – Toronto Raptors 102-104

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 132-146

Utah Jazz – New Orleans Pelicans 121-128

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 108-102

Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves 98-116

Le classifiche aggiornate di NBA

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 50-10 Boston Celtics 43-18 New York Knicks 40-20 Milwaukee Bucks 34-25 Indiana Pacers 34-25 Detroit Pistons 34-27 Miami Heat 28-31 Orlando Magic 29-33 Atlanta Hawks 27-33 Chicago Bulls 24-37 Philadelphia 76ers 21-38 Brooklyn Nets 21-39 Toronto Raptors 19-42 Charlotte Hornets 14-45 Washington Wizards 11-48

-WESTERN CONFERENCE