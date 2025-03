Piccola doccia fredda per gli appassionati di pattinaggio artistico italiano ai Campionati Mondiali della disciplina in corso di svolgimento al TD Garden di Boston. Al termine della prova di danza ritmica che si è disputata venerdì pomeriggio la coppia italiana campione d’Europa composta da Chalene Guignard e Marco Fabbri è solo in quarta posizione, staccata di oltre sette punti dal primo posto occupato dai padroni di casa e campioni del mondo in carica Madison Chock/Evan Bates.

Nessun errore evidente per la coppia dell’Ice Lab di Bergamo, ma i livelli di difficoltà assegnati ai loro elementi da parte dei giudici sono stati particolarmente bassi, tanto da lasciare piuttosto perplessi gli stessi protagonisti: “Non so esattamente cosa sia successo – ha detto Marco Fabbri al termine della prova – a noi non è sembrato di aver pattinato male a livello tecnico, c’erano alcuni passaggi in cui eravamo un po’ rigidi, probabilmente, non abbiamo certo pattinato al nostro meglio, ma non ci sembrava di aver fatto male. Agli Europei siamo stati una delle uniche due coppie ad avere il livello 3 sulla “pattern step”, qui invece abbiamo avuto il livello 1, poi sui twizzles ci siamo accorti anche noi che non sono stati eseguiti al meglio, ma tutto questo ci è costato parecchi punti”.

“Eravamo un po’ più tesi del solito – ha continuato Fabbri ai microfoni di Sportface – credo che abbiamo gestito la situazione abbastanza bene, ma il problema di oggi sono stati i livelli degli elementi. Sulle componenti [del programma] abbiamo comunque ottenuto 37 punti, che non è un brutto punteggio, ma 46 punti nel punteggio tecnico sono davvero pochi per lottare per le medaglie. Ora vogliamo solo guardare al libero e cercare di pattinare come sappiamo”.

Come detto, al primo posto si sono classificati gli americani Chock/Bates, che hanno migliorato di quasi tre punti il loro personale stagionale, e hanno rifilato quasi quattro lunghezze di distacco ai canadesi Piper Gilles/Paul Poirier. In terza posizione, forse un po’ a sorpresa, i britannici Lilah Fear/Lewis Gibson, vice-campioni europei dietro a Guignard/Fabbri, che hanno sopravanzato la coppia italiana di 82 centesimi di punto.

Ventitreesimo posto per l’altro duo italiano, quello composto da Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, che in questo modo chiudono qui la loro avventura ai Campionati Mondiali non essendosi qualificati per il libero finale cui prendono parte solo le prime 20 coppie dopo la danza ritmica. “Siamo contenti di come abbiamo pattinato – hanno detto i due giovani atleti – abbiamo fatto il massimo per arrivare qui, e siamo comunque in pace con noi stessi per aver dato tutto quello che potevamo dare”.

Nella serata si è assegnato il titolo del singolo femminile che è stato vinto dalla statunitense Alysa Liu, vincitrice anche del programma lungo dopo essersi aggiudicata lo short program mercoledì pomeriggio. La 19enne della California, rientrata alle competizioni nel 2024 dopo due anni di pausa, ha frantumato il suo record personale pattinando un esercizio impeccabile con sette salti tripli rintuzzando la rimonta della campionessa del mondo in carica Kaori Sakamoto che con il secondo punteggio nel libero è riuscita a risalire fino al secondo gradino del podio dopo un deludente quinto posto nello short program. Terzo posto per un’altra atleta nipponica, Mone Chiba, che ha tenuto fuori dal podio le altre due atlete statunitensi Isabeau Levito (quarta) e Amber Glenn (quinta).

L’unica rappresentante italiana nella gara femminile, Lara Naki Gutmann, ha concluso il suo mondiale al tredicesimo posto dopo un ottimo programma libero che l’ha vista pattinare senza errori fino a una caduta sul secondo triplo lutz che ne ha compromesso la prova da quel momento. “Sono molto contenta della mia prestazione – ha detto Naki Gutmann dopo la gara – anche se non so spiegarmi bene il motivo della caduta: non mi sentivo stanca in quel momento, forse non sono riuscita a rimanere concentrata fino alla fine. Però ho avuto la sensazione di aver pattinato tutto il programma con il sorriso sulle labbra, e spero di portare con me questa sensazione anche nelle competizioni future”.

Sabato giornata conclusiva della manifestazione, prima del tradizionale gala di domenica: alle ore 13.30 locali (le 18.30 italiane) la prova libera della gara di danza che vedrà Guignard/Fabbri lottare per una delle medaglie, mentre nella serata americana, a partire dalle 18.00 (le 23.00 in Italia) il libero maschile con i nostri Memola e Grassl alla caccia della qualificazione olimpica.

I risultati della giornata

Danza su ghiaccio – danza ritmica

1 Q Madison CHOCK / Evan BATES USA 90,18 2 Q Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 86,44 3 Q Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 83,86 4 Q Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 83,04 5 Q Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 81,77 6 Q Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 81,51 7 Q Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 77,51 8 Q Olivia SMART / Tim DIECK ESP 77,21 9 Q Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 76,74 10 Q Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 74,49 11 Q Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 73,98 12 Q Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 73,35 13 Q Natalie TASCHLEROVA / Filip TASCHLER CZE 73,29 14 Q Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN GEO 73,22 15 Q Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 72,62 16 Q Hannah LIM / Ye QUAN KOR 72,04 17 Q Phebe BEKKER / James HERNANDEZ GBR 70,98 18 Q Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 69,84 19 Q Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 68,95 20 Q Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 68,09 21 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 68,08 22 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 67,69 23 Victoria MANNI / Carlo ROETHLISBERGER ITA 66,57 24 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 65,09 25 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 64,98 26 Elizabeth TKACHENKO / Alexei KILIAKOV ISR 63,64 27 Maria Sofia PUCHEROVA / Nikita LYSAK SVK 62,32 28 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 58,68 29 Zoe LARSON / Andrii KAPRAN UKR 57,75 30 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER SUI 57,07 31 Junfei REN / Jianing XING CHN 56,05 32 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 54,78 33 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 52,30 34 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 51,87 35 Katarina DELCAMP / Berk AKALIN TUR 50,24 36 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 49,63

Singolo femminile – classifica finale