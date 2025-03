Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 29 marzo 2025. Fine settimana e torna il calcio con le prime quattro gare della 30esima giornata di Serie A. In mattinata invece entra nelle fasi finali il Mondiale di freestyle di St. Moritz, e nel pomeriggio stesso discorso per la Volta a Catalunya di ciclismo con la sesta tappa. In serata spazio alla MotoGP con le qualifiche e la gara sprint negli Stati Uniti, mentre Miami ospiterà la finale del Wta 1000 di Miami tra Sabalenka e Pegula. Infine oltre al volley e al basket, appuntamento anche con i Mondiali di pattinaggio di figura, che assegneranno le medaglie del singolo maschile e della danza sul ghiaccio. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.