Ligue 1 2023/24: il Psg pareggia ancora, non basta la rete di Mbappè. 1-1 col Tolosa

Secondo pareggio consecutivo per il Paris Saint-Germain che frena anche contro il Tolosa, termina 1-1. Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni, e con pochissime occasioni per parte. Il match prova a cambiare equilibrio solo al 50esimo quando Zaire-Emery mette in rete il pallone del vantaggio, la rete però viene successivamente annullata per fuorigioco dal Var. A sbloccare il risultato è poi un rigore concesso ai parigini al 62esimo: sul dischetto si presenta Mbappè che non sbaglia, ad insaccare però il successivo rigore concesso dal direttore di gara è però Aboukhalal, l’attaccante marocchino insacca anche lui in rete dagli undici metri firmando il definitivo 1-1.

Il Lione perde ancora, bene il Montpellier alla seconda vittoria in Ligue 1 2023/24. A sbloccare il risultato ci pensano gli ospiti al ventesimo minuto: è Nordin che approfittando della papera di Riou appoggia facilmente in rete per il primo vantaggio. Il raddoppio arriva poi sul finale di prima frazione, dieci minuti dopo la rete annullata ad Adams. Al 39esimo è Al Tamari a termina in rete con un bel tiro all’angolino basso di sinistra. E’ quest’ultimo che ad inizio ripresa torna alla rete firmando una doppietta personale e allungando ancora per la formazione di Der Zakarian. E’ poi Adams a mettere il sigillo sul finale. Vana la rete messa a segno per il Lione da Lacazzette al 69esimo. Termina 1-4 al Parc Olympique Lyonnais.