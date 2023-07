Tabellino Lazio-Auronzo: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Lazio-Auronzo, prima amichevole estiva per la squadra di Sarri. Nel test di domenica 16 luglio giocato allo Stadio Zandegiacomo, i biancocelesti vincono per 16-0 contro i padroni di casa. Tre reti per capitan Ciro Immobile dopo le voci di mercato, doppietta anche per Pedro. Di seguito le formazioni e tutti i marcatori dell’incontro.

Marcatori: 2` Hysaj , 17` 19` 42` Immobile, 20` 44` Pedro, 30` Zaccagni, 46` Fares, 51` Casale, 55′ 63′ Akpa Akpro, 58′ Gonzalez, 60′ Sana Fernandes, 79′ Crespi, 81′ 85′ Basic

LAZIO (4-3-3): Maximiano (46` Adamonis); Lazzari (46` Marusic), Patric (46` Casale), Romagnoli (46` Ruggeri), Hysa (46` Fares) (71′ Floriani Mussolini); Bertini (46` Akpa Akpro), Vecino (46` Cataldi), Luis Alberto (46` Basic); Pedro (46` Felipe Anderson), Immobile (46` Gonzalez) (71′ Crespi), Zaccagni (Sana Fernandes).

A disp.: Provedel, Furlanetto, Dutu, Marcos Antonio, Balde.

All.: Maurizio Sarri

AURONZO I tempo: D. Zanella (35` Zambelli), En. Zandegiacomo (24` Coletti) , Bianchi (24` Pedicini), El. Zandegiacomo (24` Monti), Pais, Vecellio (21` Aluy), Manneh, Caviola, Alcani (35` De Bettin), D. Zanella, P. Zanella (21` Salzano).

AURONZO II tempo: Zambelli, Carnio, Alex, M. Zanella, Doriguzzi, Cella, Sabatino, Ronzon, De Pol, Del Favero, Nardei.

A disp.: Laguna, Praloran, Pradetto, Frigo, Montagner, Scala.

A disp.: Alfredo Coletti

Arbitro: Dylan Marin (sez. Portogruaro)

Assistente 1: Alberto Callovi (San Donà di Piave)

Assistente 2: Pier Guido Morsanuto (sez. Portogruaro)