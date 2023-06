MotoGp Gp Italia, Espargarò: “Ci aspettavamo altre prestazioni”

Solo un sesto posto per Aleix Espargarò nel Gp del Mugello. Il pilota spagnolo non è riuscito a risollevarsi dopo una prima parte di weekend vissuta in chiaroscuro. Subito dopo la gara Espargarò ha parlato ai microfoni della stampa sottolineando di essere insoddisfatto per il suo sesto posto.

Le parole di Espargarò: “Purtroppo durante questo weekend non abbiamo avuto le prestazioni che ci aspettavamo. L’infortunio non è una scusa, ieri e oggi in gara non mi ha limitato, semplicemente ci è mancata un po’ di velocità. Dobbiamo continuare a lavorare, i distacchi non sono incolmabili ma basta un dettaglio a cambiare la situazione“.