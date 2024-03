NBA 2023/2024: Boston umilia Golden State, 15 punti per Fontecchio nella sconfitta dei Pistons

Quando sono stati ormai raggiunti i tre quarti della regular season NBA 2023/2024, la situazione inizia a definirsi. Fondamentale dunque chiudere in crescendo per garantirsi un posto ai playoff oppure un buon piazzamento. Tante le big impegnate nella notte italiana, dove sono andate in scena otto partite. Ai Dallas Mavericks non è bastata la terza tripla doppia consecutiva da più di 30 punti di Luka Doncic (38, 11, 10); a vincere sono stati i Philadelphia 76ers per 120-116. Non può passare inosservato invece il punteggio di 140-88 con cui i Boston Celtics hanno travolto i Golden State Warriors. Ben 52 i punti di scarto a sancire l’undicesima vittoria di fila della franchigia che sta dominando la Conference a Est. Notevole anche il bilancio casalingo: 29 vittorie a fronte di sole 3 sconfitte.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Sconfitta di misura per i Minnesota Timberwolves, battuti per 89-88 dai Los Angeles Clippers, trascinati da un Kawhi Leonard da 32 punti. Ko anche i Detroit Pistons, sconfitti per 113-91 dagli Orlando Magic di Banchero (29 punti per lui) in un match in bilico solo per un tempo. Sorride comunque Simone Fontecchio, ancora in doppia cifra (in 32 minuti sul parquet, ha messo a referto 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist).

Toronto ha liquidato Charlotte, mentre i New York Knicks sono tornati alla vittoria piegando i Cleveland Cavaliers per 109-98: sugli scudi Josh Hart con una tripla doppia “inusuale” da 13 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Gli Oklahoma City Thunder continuano a vincere e devono ringraziare soprattutto Shai Gilgeous-Alexander, capace di superare i 30 punti per la 45^ gara stagionale (35 contro Phoenix). Suns che possono consolarsi celebrando Eric Gordon, diventato il 15° giocatore della storia con almeno 2.000 triple a bersaglio in NBA. Infine, ha portato la firma del solito Victor Wembanyama la 13^ vittoria della regular season dei San Antonio Spurs. 31 punti, 12 assist, 6 rimbalzi e 6 stoppate per il talento francese nel 117-105 agli Indiana Pacers.