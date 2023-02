Jannik Sinner sconfitto in finale nell’Atp 500 di Rotterdam 2023: montepremi e nuovo ranking

Jannik Sinner è stato sconfitto nella finale dell’Atp 500 di Rotterdam 2023. Non è riuscito il bis all’azzurro, reduce dal titolo a Montpellier ma incapace di ripetersi in terra olandese. Dopo una settimana fantastica, in cui spicca la vittoria sulla prima forza del seeding Tsitsipas in quella che era la rivincita dell’Australian Open, il classe 2001 si è arreso nell’atto conclusivo a Daniil Medevdev. 5-7 6-2 6-2 il punteggio del match, portato a casa dal russo dopo 2h30′.

Per quanto concerne prettamente i numeri, Sinner si è aggiudicato ben 300 punti del ranking maschile, per un totale di 2745 punti che lo proiettano alla posizione numero 12 della classifica; inoltre, l’altoatesino ha fatto suoi ben 208mila e 730 euro complessivi. Di seguito il montepremi completo dell’Atp 500 di Rotterdam.

MONTEPREMI ATP 500 ROTTERDAM 2023

PRIMO TURNO – € 16.180 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 30.345 (45 punti)

QUARTI DI FINALE – € 56.835 (90 punti)

SEMIFINALE – € 111.245 (180 punti)

FINALISTA – € 208.730 (300 punti)

VINCITORE – € 387.940 (500 punti)