Atalanta: ufficiali gli stop di Scalvini e Ruggeri

L’Atalanta si prepara a sfidare l’Udinese, con però cinque giocatori indisponibili: ad El Bilal Touré e Palomino si aggiungono Giorgio Scalvini, Matteo Ruggeri e Charles De Ketelaere. Il giocatore belga dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta nazionali, tempo di recupero previsto anche per i due giocatori italiani, fermi per lombalgia e una noia alla caviglia. Out anche Rafael Toloi, squalificato dopo il rosso contro l’Inter.