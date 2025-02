Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 250 di Marsiglia 2025, in programma dal 10 al 16 febbraio. Folta rappresentanza transalpina, con il campione in carica Ugo Humbert a fare da capofila insieme ai vari Arthur Fils, Gael Monfils, Giovanni Mpetshi Perricard e Richard Gasquet. Il favorito nonché numero 1 del tabellone Daniil Medvedev, già vincitore nel 2021 e in gara grazie ad una wild card, ma dovrà fare attenzione anche al numero due Hubert Hurkacz, che mise il suo sigillo sul torneo nel 2023. Sono invece due gli azzurri presenti nel tabellone principale: si tratta di Lorenzo Sonego e Luca Nardi, che proveranno a giocarsi le proprie carte. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP 250 MARSIGLIA 2025

PRIMO TURNO

(1) Medvedev bye

Q/SE vs Mayot

Struff vs Q/SE

Q/SE vs (6) Mpetshi Perricard

(3) Khachanov bye

(Alt) Collingon vs Medjedovic

Nardi vs Altmaier

Virtanen vs (5) Korda

(8) Borges vs (WC) Wawrinka

Q/SE vs Bergs

Zhang vs Halys

(4) Hurkacz bye

(7) Sonego vs Van de Zandschulp

Pouille vs Bonzi

Bublik vs (WC) Gasquet

(2) Humbert bye

Come seguire il torneo Atp di Marsiglia in tv

La diretta televisiva del torneo Atp 250 di Marsiglia 2025 è affidata a Sky Sport, che seguirà l’appuntamento sui tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Disponibili inoltre una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). Durante i tornei, poi, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti.