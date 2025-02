Una gara emozionante che si risolve soltanto all’ultima curva: ecco i risultati e la classifica di Race 1 dell’e-Prix di Jeddah, in Arabia Saudita, in quella che è la prima doppietta dell’anno in Formula E. Maximilian Gunther conquista il primo trionfo stagionale, il sesto in carriera alla guida delle vetture elettriche, e apre alla grande il dittico saudita che proporrà, sempre alle ore 18 ma di sabato 15 febbraio, gara-2. Al venerdì è il tedesco a imporsi, mettendosi alle spalle Rowland e Barnard che salgono sul podio, grazie a un sorpasso all’ultimo giro che ha esaltato il pubblico. Sotto le luci artificiali, dunque, il pilota della DS Penske ha convertito la pole position in un successo.

IL RACCONTO DELLA GARA

La prima gara dell’era pit boost della FE è partita in modo non lineare, perché se davanti Gunther sembrava poter tenere agevolmente la prima posizione nel giro iniziale, dietro il caos era stato generato da un maxi incidente che ha coinvolto Evans, con la sua vettura gravemente danneggiata all’ala anteriore, dopo una collisione con Pascal Wehrlein e Nyck de Vries, quest’ultimo indenne. I primi due sono dovuti rientrare ai box e un altro incidente, tra Muller e Felix da Costa, ha provocato detriti in pista, con tanto di Safety Car. Tra un colpo di scena e l’altro, Oliver Rowland e Taylor Barnard si erano portati all’inseguimento di Gunther.

Jake Hughes ha inaugurato al quattordicesimo giro la novità della ricarica del 10%, e lo hanno seguito man mano altri contendenti. Nel frattempo, Rowland ha passato Gunther, portandosi al comando, con de Vries in terza posizione. Poi, Gunther e de Vries hanno usufruito anche loro del pit boost, e al ventesimo giro tutti i piloti in gara erano rientrati ai box per la ricarica extra introdotta per la prima volta in questa gara.

Con un vantaggio di quattro secondi su de Vries e Gunther, a otto giri dal termine sembrava ormai fatta per Rowland. Gran ritmo però per il tedesco, che dopo aver passato l’olandese meteora della F1, si è gettato all’inseguimento di Rowland, portandosi a un secondo dal britannico. L’ultimo giro è dunque da cuore in gola e nel frattempo anche Barnard si è avvicinato ai due di testa. Il pilota della Nissan ha così scontato il lieve svantaggio prestazionale nei confronti di Gunther, che passando all’esterno all’ultima chicane lo ha beffato prendendosi la vittoria. Rowland ha quantomeno mantenuto la seconda posizione su Barnard ed è ora al comando della classifica generale, quarto de Vries con Hughes a completare la top-5.

I RISULTATI

Gunther Rowland Barnard De Vries Hughes Vergne Mortara Bird Da Costa Vandoorne

SABATO SI FA IL BIS

Come detto, sabato alle ore 18.05 c’è gara-2 e ancora una volta le carte si rimescoleranno, visto che alle 13.20 sono in programma le nuove qualifiche e ci sarà da divertirsi poi al pomeriggio sotto le luci artificiali di Jeddah. Il Mondiale di Formula E, che era cominciato a San Paolo, in Brasile, proseguendo in Messico, si sposterà dopo la doppia gara in Arabia Saudita a Miami, negli Stati Uniti, ma bisognerà aspettare ben due mesi, perché la gara a stelle e striscie è calendarizzata per il 12 aprile.