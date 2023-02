Running, 10ª Napoli City Half Marathon: trionfano Muktar Edris e Angelica Mach

Questa mattina è andata in scena la 10^Napoli City Half Marathon, che come da pronostico ha visto nella gara maschile il trionfo di Muktar Edris. L’etiope ha tagliato il traguardo in 1h00’27”, con 16″ di vantaggio sul francese Mehdi Frére, mentre più staccato è giunto il keniano Dennis Kibet Kitiyo. Migliore degli italiani Inekagent Crippa al sesto posto: “Sono molto soddisfatto del percorso che sto facendo essendo in pieno carico di chilometri per la maratona. Mi è mancato un po’ il finale e ho sofferto anche il vento. Adesso ho ancora tre settimane prima della Acea Run Rome The Marathon del 19 marzo e sono sicuro che il mio allenatore Piero Incalza mi porterà ad essere pronto per quella data”, ha detto Crippa.

La gara femminile ha visto il trionfo della polacca Angelica Mach in 1h12’34” davanti alla bulgara Militsa Mircheva e alla nostra Rebbecca Lonedo. Quarta, invece Federica Sugamiele. “Mi è piaciuto molto il percorso e anche il risultato, anche se il cronometro non mi ha soddisfatto. Vengo da un periodo di allenamento in Sudafrica dove mi sono allenata bene, ora punto alla Stramilano e poi ai Campionati Italiani 10000m”, ha detto Rebecca Lonedo, prima italiana sul podio.