Amichevole 2023: l’Italia femminile sbatte per 0-0 contro il Marocco

Finisce 0-0 l’amichevole dell’Italia femminile, che al Mapei Stadium Reggio Emilia non va oltre il pareggio contro il Marocco. Nelle gare di preparazioni alla prossima coppa del Mondo, che inizierà tra 3 settimane, le azzurre di Bertolini sono costrette allo 0-0 dal portiere nordafricano Arouaissa.

PAGELLE

CRONACA – Dopo un’iniziale fase di studio, l’Italia prova a sfondare poco dopo il quarto d’ora. La prima grande occasione è per Piemonte, ma viene ipontizzata da Arouaissa. Grande chance anche in contropiede per il Marocco, ma Durante si salva, grazie alla scarsa precisione delle avversarie. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Poco male per l’Italia, che torna all’attacco e prova a sfondare con maggiore insistenze. Il primo grande errore è di Giacinti però, che sottoporta stecca il tiro, sprecando una occasione incredibile. Ci provano ancora le azzurre, ma con un destro al volo di Giugliano, Arouaissa compie un vero e proprio miracolo, volando per smanacciare in corner. Nel finale accade poco, con le due squadre molto stanche viste le fatiche della preparazione per il Mondiale. Si chiude 0-0.