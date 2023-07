F1 Sprint Race GP Austria 2023, Stroll: “Gara emozionante, ma vorrei ricordare van’T Hoff”

Il pilota dell’Aston Martin, Lance Stroll, ha parlato dopo la Sprint Race del Gran Premio d’Austria di F1. Qui però si è concentrato sulla scomparsa del giovanissimo van’T Hoff, avvenuta in un incidente a Spa questo pomeriggio. Ecco le sue parole: “È stata una gara piuttosto emozionante. L’inizio è stato buono. Abbiamo guadagnato alcune posizioni e le condizioni erano difficili; è stato divertente confrontarmi con Alonso. Ma permettetemi due parole per Dilano a Spa: è una giornata tragica per il motorsport. Abbiamo perso un pilota. Voglio che tutti ci pensino. I miei pensieri sono con lui oggi”.

E ancora: “Mi spezza il cuore quello che è successo, e penso che Spa e Eau Rouge abbiano bisogno di qualche approfondimento perché abbiamo perso 2 piloti nell’arco di 4 anni. È un angolo molto pericoloso e lo diciamo ogni volta. Non è giusto quello che è successo oggi. Penso che quell’angolo debba cambiare perché è troppo pericoloso. Penso che ogni volta che passiamo di lì ci sia un incidente in attesa di accadere, e oggi abbiamo perso un ragazzino. Non è giusto”.