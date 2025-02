Nel corso dell’ultima giornata di test prestagionali di F1, andati in scena in Bahrain, una figura presente nel paddock ha destato particolarmente scalpore. Si tratta dell’oligarca russo Dmitry Mazepin, padre dell’ex pilota della Haas Nikita Mazepin. Il figlio di Dmitry ha corso in F1 prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, evento che aveva portato alla rescissione del suo contratto. Ora, Nikita si dedica al pugilato e ha annunciato il proprio ritiro dal mondo delle corse. Mazepin è considerato dall’UE come ‘un membro della cerchia più stretta’ del presidente russo Vladimir Putin e rimane nella lista dei sanzionati dell’UE, dal quale il figlio è stato rimosso lo scorso anno.

Le sanzioni dell’Unione Europea non vengono applicate in Bahrain e non è chiaro come Mazepin abbia ottenuto il pass per il paddock. “Dmitry era in visita personale. È rimasto amico di molte persone della famiglia della Formula Uno ed è stato felice di vederle in Bahrain“, ha detto un rappresentante di Mazepin intervistato da ESPN, senza chiarire chi ha fornito il lasciapassare. Il direttore di Alpine, Oliver Oakes, ha dichiarato di aver salutato l’oligarca nel corso della giornata: “Sì, è un mio amico, sì, ero insieme a lui in Hitech. Era qui per incontrarsi con un altro suo amico. È bello vederlo. Non voglio entrare nei dettagli, il mondo è un posto pazzo“, ha dichiarato.