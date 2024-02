Serie C 2023/2024, il Taranto vince ancora: Catania ko. Bene anche Pescara e Rimini nel girone B

La ventottesima giornata della Serie C 2023/2024 ha visto andare in scena tre partite alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Vittoria pesante nel girone C per il Taranto, che davanti al pubblico amico dello “Iacovone” ha battuto 1-0 il Catania issandosi momentaneamente al secondo posto a -6 dalla Juve Stabia capolista. I rossoblu di Ezio Capuano si sono imposti grazie al primo gol in maglia tarantina di De Marchi, che al minuto 11 del primo tempo ha risolto una mischia in area di rigore. Tante difficoltà offensive fuori casa per il Catania di Lucarelli, che da oltre 300 minuti non trova la via del gol lontano dal Massimino. Nel finale comunque i siciliani sono andati vicini al bersaglio grosso in un paio d’occasioni con l’ex di turno Cianci, ma senza trovare fortuna. Con questa sconfitta il Catania vede allontanarsi la zona playoff e anzi deve anche guardarsi alle spalle per i playout, da evitare anche per sperare di poter rientrare negli spareggi promozione tramite i particolari incroci legati alla Coppa Italia di Serie C.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Nel girone B invece vittoria in rimonta del Rimini, che irrompe in zona playoff vincendo 3-1 sul campo dell’Ancona. Marchigiani avanti intorno alla mezz’ora con Saco, ma la partita cambia completamente a inizio ripresa quando i romagnoli trovano tre gol in sei minuti grazie a Morra, Garetto e Langella. Terza vittoria consecutiva per il Rimini che sale all’ottavo posto, mentre l’Ancona rimane pericolosamente con un solo punto di margine sulla Spal quintultima. Due punti sopra l’Ancona c’è la Lucchese, che esce sconfitta dalla trasferta di Pescara: gli abruzzesi vincono 1-0 grazie al gol di Merola al 25′ e rafforzano il piazzamento in zona playoff agganciando il Gubbio al quinto posto.