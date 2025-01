Da Danilo a Vlahovic, ma non è finita qui. “Escluso per scelta tecnica”: scoppia un altro ‘caso’ all’interno della Juventus

Thiago Motta rompe con un altro suo calciatore? Dopo Danilo, escluso dal progetto e destinato al Napoli di Conte, il rischio con il tecnico italo-brasiliano è davvero dietro l’angolo. Qualcuno potrebbe pensare a Vlahovic, e ci sta visto il ‘trattamento’ che spesso riserva al serbo. L’ultimo in semifinale di Supercoppa contro il Milan, con il classe 2000 tolto sul risultato di 1-0 in favore dei bianconeri. Mbangula oltre a lui, con la squadra che si è poi abbassata troppo subendo la rimonta dei rossoneri.

Lo stesso Mbangula è riapparso due-tre volte dopo diverse partite in cui era letteralmente sparito. Prendere o lasciare, la gestione della rosa da parte di Motta è questa. Era questa già al Bologna e allo Spezia, coi risultati che gli hanno dato ragione. Anzi, ragionissima. Risultati fin qui non arrivati alla Juve, la quale nelle ultime partite ha pagato pure grossi errori individuali. A Riad quelli evidenti di Locatelli e Di Gregorio, in gare precedenti quelli del tanto esaltato Cambiaso, che Motta ha già allenato in Emilia dirottandolo sulle corsie esterne.

Juventus, Cambiaso scavalcato da McKennie

Fino a dicembre il 24enne ligure è stato pressoché un titolare indiscusso della Juventus attuale, complici pure gli infortuni che hanno massacrato i bianconeri soprattutto in difesa. Dall’errore col Lecce nel recupero, costato in larga parte il pari finale dei salentini, Cambiaso ha perso centralità nei piani di Motta.

Il successivo infortunio alla caviglia nella gara col Venezia, anche quella pareggiata, ha ulteriormente penalizzato il calciatore ligure. Che ora il posto da titolare sembra averlo perso quasi definitivamente, a vantaggio di un McKennie che tutto è tranne che un terzino. Nelle ultime tre, inclusa la semifinale di Supercoppa, Cambiaso è partito sempre dalla panchina.

Juventus, ‘caso’ Cambiaso: “Per Motta è meno affidabile di McKennie”

In parole povere, in questo momento Motta considera McKennie più affidabile di Cambiaso: “A ridosso della partita tra Juve e Fiorentina – svela Luca Momblano a ‘Juventibus’ – il mister spiega che McKennie per Cambiaso è una scelta tecnica, come Mbangula per Yildiz“.

“Poi viene escluso dall’undici titolare della gara col Milan, di conseguenza facciamo una verifica e scopriamo che per Motta, adesso, Cambiaso è meno affidabile di McKennie – evidenzia Momblano in conclusione – Meno affidabile anche nel ruolo di terzino sinistro e non è una questione di caratteristiche”.