Atp Adelaide 2 2023, Kwon rimonta Bautista-Agut nel terzo set e vince il suo secondo titolo

Soonwoo Kwon è il vincitore dell’ATP 250 di Adelaide, dove ha sconfitto in finale Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4 3-6 7-6(4) al termine di una battaglia durata 2h e 44′. I primi due set vengono decisi da un solo turno di battuta perso rispettivamente dai due tennisti. Nella prima frazione è lo spagnolo a cedere il servizio nel primo game, senza riuscire più a recuperarlo; nella seconda invece il coreano cede nel secondo game e anche in questo caso senza più rientrare.

Ha decisamente da recriminare il veterano iberico, che nel terzo e decisivo parziale si è trovato ben due volte avanti di un turno di battuta, ma facendosi recuperare in entrambe le occasioni. Non è bastato prima il vantaggio di 2-0 e poi quello sul 4-3 e servizio. Si arriva al tie-break, dove trionfa Kwon per sette punti a quattro. Si tratta del secondo titolo ATP per il tennista asiatico. Una settimana da favola per lui, entrato in tabellone come lucky loser dopo aver perso nelle qualificazioni.