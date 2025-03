La giornata di oggi, domenica 2 marzo, sarà ricca di eventi sportivi. In mattinata (ore 09.00) c’è la prima gara lunga del Mondiale 2025 di MotoGP. Dopo la vittoria nella Sprint di ieri, Marc Marquez proverà a concedere il bis in Thailandia. Pronti a impedirglielo il fratello Alex e Pecco Bagnaia, ieri terzo. Si conclude la settimana di tennis nel 500 di Acapulco. Nella notte (ore 04.00) sfida tra Machac e Davidovich Fokina. In serata la finale del 250 di Santiago. Prosegue il 27° turno di Serie A con cinque partite. Monza-Torino apre il programma alle 12.30. Alle 20.45 big match tra Milan e Lazio. La Roma ospita il Como all’Olimpico (18.00). Non si ferma la Coppa del Mondo di sci con il super-G femminile di Kvitfjell (ore 10.30) e lo slalom maschile di Kranjska Gora (09.30 prima manche, 12.30 seconda).