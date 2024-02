Highlights e gol Lecce-Inter 0-4: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Inter, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare i padroni di casa provano a partire forte, ma alla prima palla persa vengono puniti da Lautaro Martinez che, servito alla perfezione da Asllani, non sbaglia e in scivolata batte Falcone. Il Lecce nella seconda metà del primo tempo ci prova, mette in difficoltà i nerazzurri. Ma i ragazzi di Inzaghi si difendono bene e poi nel secondo tempo dilagano: Sanchez serve Frattesi che fa 0-2. Il centrocampista poco dopo si rende protagonista anche dell’assist per il solito Lautaro Martinez che fa 22 in campionato. Su calcio d’angolo arriva anche la zuccata di De Vrij per il definitivo 4-0: l’Inter non si ferma più e sa solo vincere, + 9 sulla Juventus con anche una partita da recuperare.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS