Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 500 di Dallas 2025, in programma dal 3 al 9 febbraio. Taylor Fritz è la prima testa di serie del torneo texano, che sale di livello e da quest’anno rientra nella categoria ‘500’. Dietro di lui, seguendo il seeding, Casper Ruud, poi gli altri statunitensi Tommy Paul e Ben Shelton. Insomma, se si vuole guardare alla lista dei favoriti, probabilmente non serve andare oltre i padroni di casa. Tra le teeste di serie c’è però anche il nostro Matteo Arnaldi, che come lo scorso anno ha deciso di spostarsi negli Stati Uniti dopo aver iniziato la sua stagione in Australia. Numero otto del tabellone, il ligure al debutto attende un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Di seguito il tabellone completo.

TABELLONE ATP 500 DALLAS 2025

PRIMO TURNO

(1) Fritz vs Rinderkneech

Kecmanovic vs Shapovalov

Hijikata vs Mannarino

Nishikori vs (6) Machac

(3) Paul vs (WC) Brooksby

(Q) vs (WC) Svajda

(WC) Opelka vs Shevchenko

Norrie vs (7) Michelsen

(8) Arnaldi vs (Q)

Davidovich Fokina vs (Q)

Munar vs (Q)

Vukic vs (4) Shelton

(5) Tiafoe vs Daniel

Nishioka vs Nakashima

Carballes Baena vs (Q)

Giron vs (2) Ruud

Come seguire il torneo Atp di Dallas in tv

La diretta televisiva del torneo Atp 500 di Dallas 2025 è affidata a Sky Sport. Sono tre i canali di riferimento, vale a dire Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Lo streaming è disponibile invece su Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento a parte). In alternativa, Sportface.it sarà in prima linea per seguire questo importante evento del calendario Atp per tutta la settimana, per mezzo degli aggiornamenti, delle news, degli approfondimenti e delle parole dei protagonisti.