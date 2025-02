Per Gianluigi Donnarumma c’è il futuro da scrivere e il portiere del Paris Saint-Germain ora sa qualcosa in più: la firma è ufficiale

Rinnova o non rinnova? Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tutto nella risposta a questa domanda. Contratto in scadenza nel 2026, ingaggio faraonico garantito dal Psg, ma anche dubbi – tanti – sul suo futuro all’ombra della Torre Eiffel.

Le mosse del club parigino sembrano andare in direzione contraria alla permanenza del portierone italiano: dopo aver speso la scorsa estate venti milioni per Safonov, la società del presidente Al Khelaifi ha messo gli occhi anche su Lucas Chevalier, estremo difensore del Lille. Un interesse che può essere letto in maniera molto facile come una mossa per preparare l’addio di Donnarumma, anche perché già quest’anno Luis Enrique ha preferito in alcune circostanze schierare il secondo portiere.

Andrà veramente così? I dubbi hanno avuto come effetto quello di accendere i riflettori sul portiere italiano. Ci sta pensando l’Inter che in porta tra Sommer e Martinez è abbastanza coperta, ma ci pensano anche club inglesi e, si è vociferato, il Bayern Monaco. In Germania Neuer è ormai avanti con l’età e non è in perfette condizioni fisiche. Il contratto in scadenza a fine stagione faceva pensare ad un possibile avvicendamento, ma così non sarà.

Donnarumma, tramonta la pista Bayern: Neuer ha rinnovato

Il club bavarese ha, infatti, deciso di rinnovare la fiducia al proprio portiere: Neuer nei giorni scorsi ha rinnovato per un’altra stagione il contratto e resterà quindi a difendere la porta del Bayern anche il prossimo anno. Una firma ufficiale che potrebbe rappresentare un segnale anche per il futuro di Donnarumma: con Neuer ancora in prima linea, i bavaresi non avrebbero più l’urgenza di affondare il colpo sull’estremo difensore italiano.

Potrebbero, quindi, abbandonare la pista oppure semplicemente rimandare l’assalto. Nel 2026, l’anno in cui scadrà il nuovo contratto di Neuer, vedrà la fine anche dell’accordo tra Psg e Donnarumma e quindi il Bayern potrebbe prendere l’italiano a parametro zero, se non dovesse arrivare il rinnovo. Difficile che si arrivi a tanto tra l’estremo difensore e il club parigino, ma ad oggi è un’ipotesi da non poter scartare. Intanto da scartare è la pista Bayern nell’immediato, un’uscita di scena che potrebbe far decollare l’ipotesi Inter.

Non un’idea di semplice realizzazione, considerato il ricco ingaggio del portiere del Psg, ma un’idea comunque percorribile e da seguire con attenzione nei prossimi mesi.