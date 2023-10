Inter-Roma: sequestrati diversi fischietti ai tornelli ai tifosi nerazzurri

Come riporta Dazn, sono stati sequestrati diversi fischietti ai tornelli dello stadio Meazza ai tifosi nerazzurri che, oltre ad averli portati nonostante il divieto, li tenevano esposti in piena vista, al collo o in mano, e non nascosti. Gli steward in diversi casi hanno fatto presente che i fischietti non possono entrare a San Siro per Inter-Roma e hanno chiesto ai possessori di consegnarli o di sbarazzarsene. Ma come si può sentire nitidamente, molti fischietti sono comunque riusciti a entrare allo stadio.