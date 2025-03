Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 250 di Bucarest che prenderà il via il 31 marzo. Per superficie e risultati ottenuti nel 2025, il grande favorito è Sebastian Baez. L’argentino, testa di serie numero 1, ha in prospettiva un cammino agevole fino al derby in semifinale con Mariano Navone, n.7 del seeding, che avrà al primo turno lo scoglio Laslo Djere, tornato a vincere un titolo Atp nel 250 di Santiago del Cile in finale proprio con Baez. Parte alta di tabellone decisamente competitiva con Nico Jarry (4) e l’azzurro Luca Nardi pronti a far saltare il banco. Nardi esordirà con Marton Fucsovics, che difende il titolo conquistato nel 2024. Nella parte bassa il nome più affidabile è quello di Camilo Ugo Carabelli. L’argentino, esploso nel 2025 ed entrato di prepotenza in top 100, aprirà con un qualificato e ha un cammino non particolarmente impegnativo per i primi turni. Il potenziale quarto di finale è con l’altro italiano in tabellone, Flavio Cobolli. È attesa una reazione da parte del tennista romano, che sta facendo grande fatica a confermarsi ad alti livelli e nel 2025 non ha vinto ancora una partita Atp. Cobolli, n.3 del seeding, farà il suo esordio direttamente al secondo turno uno tra van de Zandschulp e la wild card Gasquet.

Il tabellone

PARTE ALTA

(1) Baez vs bye

Diallo vs Tseng

Comesana vs (Q)

Bu vs (5) Bautista Agut

(4) Jarry vs bye

Lajovic vs O’Connell

Nardi vs Fucsovics

Djere vs (7) Navone

PARTE BASSA

(8) Ugo Carabelli vs (Q)

Shvechenko vs (Q)

Van de Zandschulp vs (WC) Gasquet

(3) Cobolli vs bye

(6) Marozsan vs Dzumhur

Basavareddy vs (WC) Jianu

(WC) Wawrinka vs (Q)

(2) Martinez vs bye