Giannis Antetokounmpo si prende la scena nella notte di NBA 2024/2025 grazie a una prestazione super contro i Miami Heat. La stella dei Milwaukee Bucks è semplicemente incontenibile e si conferma come terzo contendente al titolo di MVP sfoderando una tripla doppia da 36 punti, 15 rimbalzi e 10 assist con il 13/21 dal campo (62%). Fondamentale anche l’apporto di Kevin Porter Jr., che dalla panchina sfiora a sua volta la tripla doppia (24-12-8) risultando decisivo nella rimonta dei Bucks nel quarto quarto e anche nell’overtime.

Da canto suo, Miami deve far fronte all’assenza di un riferimento come Tyler Herro. Bam Adebayo si carica la squadra sulle spalle e firma una prestazione da 31 punti e 12 rimbalzi. Anche in questo caso arriva un contributo molto importante dalla panchina, con Davion Mitchell che ne mette 20 e con Kyle Anderson che realizza una doppia doppia da 12 punti e 14 rimbalzi, ma non bastano.

Vittoria in trasferta anche per i Minnesota Timberwolves, che rischiano nel finale ma si portano a casa il successo in casa dei Philadelphia 76ers. Gran serata per Rudy Gobert, che chiude con 23 punti e 19 rimbalzi, ma a prendersi la scena è il solito Anthony Edwards. I Sixers (28 punti di Quentin Grimes e 19 di Guerschon Yabusele) si riportano a -2 a 15″ dalla fine, ed è proprio a questo punto che “Ant”, raddoppiato, si inventa una tripla magica per rispedire gli avversari a -5. Si tratta, inoltre, dell’undicesima sconfitta consecutiva di Philadelphia.

Tengono il passo i Memphis Grizzlies, che sul campo dei Detroit Pistons si portano a casa un successo fondamentale. Ancora privi di Ja Morant, è Desmond Bane a prendersi l’incarico di giocare tutti i palloni più pesanti là davanti, uscendone vincitore con 38 punti e il 65% dal campo. Memphis domina al rimbalzo (64-44) con i 21 di Zach Edey e gli 11 (con 27 punti) di Jaren Jackson Jr.. Detroit, da canto suo, ritrova Cade Cunningham (25 punti), mentre Ausar Thompson realizza una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi.

Anche i Los Angeles Clippers rispondono alle vittorie di Minnesota e Memphis vincendo in casa con un largo 135-104 contro i Dallas Mavericks. Chiuso in vantaggio il primo tempo, l’allungo arriva nel terzo quarto (44-30) per effetto dei 29 punti di James Harden (con 14 assist) e Kawhi Leonard, a cui si aggiungono i 25 (con 10 rimbalzi) di Ivica Zubac). A completare il quadro è la vittoria dei New York Knicks, a cui, di fatto, basta il primo tempo (53-78) per avere la meglio sugli Atlanta Hawks. Sugli scudi Karl-Anthony Towns con 30 punti (10/15 dal campo) e 11 rimbalzi.

Tutti i risultati della notte NBA

Atlanta Hawks – New York Knicks 105-121

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 103-109

Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves 109-114

Miami Heat – Milwaukee Bucks 115-121 OT

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 135-104

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 62-15 Boston Celtics 57-20 New York Knicks 49-28 Indiana Pacers 46-31 Milwaukee Bucks 43-34 Detroit Pistons 43-35 Orlando Magic 38-40 Atlanta Hawks 36-41 Chicago Bulls 35-42 Miami Heat 35-43 Toronto Raptors 28-50 Brooklyn Nets 25-52 Philadelphia 76ers 23-55 Charlotte Hornets 19-58 Washington Wizards 17-60

-WESTERN CONFERENCE