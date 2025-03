Il tabellone con tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del torneo Atp 250 di Houston (terra rossa) che prenderà il via il 31 marzo. Seeding dominato dagli americani. Tommy Paul è la testa di serie numero 1, ma non ha dato grandi impressioni nel Sunshine Double. Stesso discorso per il numero 2 del tabellone Frances Tiafoe, reduce dal ko bruciante a Miami con Arthur Fils. Buona occasione per fare punti per Alejandro Tabilo (3) e Brandon Nakashima (4), entrambi apparsi in buona forma a Miami. La superficie, rapida nonostante si giochi su terra battuta, potrebbe adattarsi bene alle caratteristiche di Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 7, che potrà ampiamente dire la sua in Texas, ma dovrà superare l’ostacolo Kovacevic al primo turno. Sorteggio sfortunato per Alex Michelsen, che da testa di serie numero 5 esordirà con la stella Learner Tien. Tra le teste di serie, garantiscono meno sicurezze Jordan Thompson (6) e Kei Nishikori (8).

Il tabellone

PARTE ALTA

(1) Paul vs bye

(WC) Garin vs Ritschard

(Q) vs Duckworth

(WC) Quinn vs (6) Thompson

(3) Tabilo vs bye

Daniel vs (Q)

Holt vs (Q)

Kovacevic vs (7) Etcheverry

PARTE BASSA

(8) Nishikori vs (Q)

Hijikata vs Eubanks

Galan vs McDonald

(4) Nakashima vs bye

(5) Michelsen vs Tien

Hanfmann vs Moreno De Alboran

(WC) Mmoh vs Walton

(2) Tiafoe vs bye