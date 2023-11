Swiatek: “Tornare numero 1 al mondo è un sogno che diventa realtà”

Dopo aver vinto le finali WTA Iga Swiatek è tornato numero uno al mondo della WTA. Il trono della Sabalenka è tornato in mano polacca che attraverso la costanza, la perseveranza è tornata sul tetto del Mondo. La Swiatek ha parlato esprimendo poi tutta la sua felicità per l’obiettivo raggiunto.

La Swiatek: “Ho accettato il fatto che non avrei avuto una stagione come questa, come il 2022. , e ho semplicemente guardato avanti. Ho imparato la lezione e questa volta non volevo che la classifica avesse alcun impatto su di me. In un certo senso sì, è difficile non pensare a cose del genere, ma quando sono sceso in pista sapevo che dovevo concentrarmi su altro. Le condizioni qui erano un po’ difficili. Mi hanno aiutato a concentrarmi sul gioco di gambe, sui colpi e mi hanno permesso di non pensare a niente di tutto ciò. Tornare al numero uno del mondo è un sogno che diventa realtà. Direi che non me lo aspettavo questa stagione. Speravo che il prossimo anno fosse quello giusto, ma sembra che sto lavorando duro, concentrandomi sulle cose giuste. Quindi sono molto felice“.