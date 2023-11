Atp Metz 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 8 novembre con Sonego e Fognini

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP 250 di Metz 2023 per la giornata di mercoledì 8 novembre. In campo i due azzurri Fognini e Sonego, che hanno superato il primo turno battendo rispettivamente Seyboth Wild e Giron. Il ligure è ora atteso dalla complicata sfida con Bublik, mentre sulla carta più semplice è l’impegno del torinese, che affronta il qualificato giordano Abedallah Shelbayh. Fognini tornerà poi in campo in serata nel doppio con il partner Herbert contro i numeri 1 del seeding Nys/Zielinski.

CENTER COURT

Ore 12:00 – Added/Eysseric vs (WC) Martineau/Blanchet

Non prima delle 14:00 – (WC) Herbert vs(2) de Minaur

a seguire – (5) Bublik vs (WC) Fognini

Non prima delle 18:00 – (8) Wawrinka vs Van Assche

a seguire – (Q) Shelbayh vs (6) Sonego

COURT 1

Ore 13:00 – (LL) Valkusz vs Shevchenko

Non prima delle 15.00 – (4) Doumbia/Reboul vs Arribage/Sanchez o Chandrasekar/Stevens

A seguire – Frantzen/Jebens o Bhambri/Cornea vs (3) Glasspool/Peers

a seguire – (1) Nys/Zielinski vs (WC) Fognini/Herbert