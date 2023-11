LIVE – Triestina-Renate 4-0, Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA)

La Triestina vuole dire la sua anche in Coppa Italia di Serie C. Con Tesser alla guida della squadra, i biancorossi hanno trovato vittorie importanti che hanno proiettato tutta la squadra e tutto l’ambiente a sognare un piazzamento che valga la promozione diretta in Serie B. Il pensiero va anche alla Coppa Italia di categoria, competizione in cui Tesser dovrà vedersela contro il Renate che nel suo Girone A occupa l’ottavo posto in classifica con una striscia di risultati utili consecutivi che perdura da tre partite. Fischio d’inizio alle 16.15.

Triestina-Renate 4-0

90′ – Finisce il match.

71′ – C’E’ SOLO UNA SQUADRA IN CAMPO!! ARRIVA IL POKER PER TESSER!!

67′ – TRIS DELLA TRIESTINA!!!!!!

55′ – Spinge la Triestina per il tris.

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Finisce un primo tempo in cui ci è vista solo una squadra in campo, ossia la Trestina.

43′ – VOLUTO E TROVATO!!! ARRIVA IL RADDOPPIO DELLA TRIESTINA CON ADORANTE!!! GRANDE PRIMO TEMPO DELLA SQUADRA DI TESSER.

35′ – La Triestina sta cercando con insistenza la rete del 2-0. Il Renate, per ora, resiste senza ripartire però.

11′ – VANTAGGIO DELLA TRIESTINA!!!! LA SQUADRA DI TESSER PASSA SUBITO AVANTI!!!

1′ – Inizia il match.