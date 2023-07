Swiatek-Siegemund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Laura Siegemund nella finale del WTA 250 di Varsavia 2023 (Polonia), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale polacca. La numero uno del mondo va alla caccia del quarto titolo stagionale, quello che sarebbe il secondo ottenuto su questa superficie dopo quello di Doha. Dall’altra parte della rete trova l’esperta tedesca, che non vince un torneo sul circuito maggiore addirittura dal 2017. In quell’anno trionfò a sorpresa sulla terra casalinga di Stoccarda. Quest’ultima, ormai da anni abituata a giocare in determinati palcoscenici, ai quarti di finale ha sbarrato la strada alla nostra Lucrezia Stefanini. Le servirà la partita perfetta per provare ad insidiare Swiatek che, oltre ad essere superiore sotto ogni punto di vista, potrà contare anche sull’apporto del folto pubblico di casa.

Swiatek e Siegemund scenderanno in campo oggi (domenica 30 luglio). Le due giocatrici sono pianificate sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Swiatek e Siegemund garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.