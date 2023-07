Milan, Sky: è fatta per Musah, affare da 20 milioni più uno di bonus

In arrivo un nuovo acquisto per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri pescano ancora in Liga e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, sono stati limati i dettagli per Yunus Musah col Valencia. Le cifre dell’affare consistono in 20 milioni di parte fissa e uno di bonus, il centrocampista statunitense è atteso a Milano nella giornata di martedì 1 agosto, per sostenere le visite mediche di rito il giorno successivo e legarsi al Diavolo con la firma sul contratto.