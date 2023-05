Sorteggio tabelloni Internazionali Roma 2023 in tv: orario, canale e diretta streaming

Quando e come seguire il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali di Roma 2023, torneo in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico. C’è tanta curiosità di conoscere il percorso dei nove tennisti azzurri all’interno del main draw. Riflettori puntati su Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, che andranno a caccia del grande risultato di fronte al pubblico di casa. Proveranno a dire la loro anche Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Fabio Fognini e Luca Nardi, al via in tabellone in virtù di una wild card. Nel femminile, invece, saranno ben dodici le azzurre nel tabellone principale.

Tante aspettative sono riversate sul quartetto composto da Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Occasione ghiotta anche per Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato, le beneficiarie dell’invito da parte degli organizzatori. Gli italiani cercheranno di farsi largo in un field estremamente competitivo, comprensivo di tutti i migliori interpreti nel panorama mondiale. Dal serbo Novak Djokovic allo spagnolo Rafael Nadal, dalla polacca Iga Swiatek alla bielorussa Aryna Sabalenka, sono tantissimi i campioni pronti a darsi battaglia nella Capitale per dare vita a due settimane di grande spettacolo.

Il sorteggio dei tabelloni degli Internazionali di Roma si suddividerà in due tranches trattandosi di un evento combined. Quello femminile andrà in scena nella serata di domenica 7 maggio alle ore 19.00 mentre quello maschile lunedì 8 maggio, sempre allo stesso orario. Al momento non è prevista una copertura televisiva o streaming per seguire la procedura degli accoppiamenti. Tutti gli appassionati, tuttavia, potranno seguire tutti gli aggiornamenti attraverso le pagine social del torneo. In alternativa, Sportface.it monitorerà la cerimonia fornendo ai propri lettori una diretta testuale per seguire minuto dopo minuto il cammino di tutti gli azzurri presenti. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutto l’arco degli Internazionali di Roma 2023.

