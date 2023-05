Sassuolo-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Nel match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023, il Sassuolo ospita tra le mura amiche il Bologna. Le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma vogliono comunque concludere la stagione nel migliore dei modi. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno Berardi e compagni, che in casa hanno vinto quattro delle ultime cinque sfide giocate. Obiettivo riscatto invece per gli uomini di Thiago Motta, a caccia di un successo che manca da ben quattro gare. La sfida è in programma oggi, lunedì 8 maggio alle 20:45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Dazn, Sky Go e NOW.