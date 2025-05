Il numero uno al mondo è stato sorteggiato nella parte del tabellone più complessa, ecco tutti i possibili incontri fino alla finale.

A pochi giorni dalla finale degli Internazionali d’Italia, un altro grande appuntamento con il tennis sta per avere inizio. Jannik Sinner è tornato dopo più di tre mesi di inattività, ma ha raggiunto comunque una finale meritatissima. Ad avere la meglio è stato Carlos Alcaraz, che si è confermato il vero rivale dell’azzurro nel panorama attuale.

Come annunciato dallo stesso Sinner dopo la finale, sarà proprio lo spagnolo l’uomo da battere al Roland Garros. Il torneo di Parigi sarà un vero e proprio obiettivo per Jannik, che però dovrà affrontare un cammino alquanto tortuoso per raggiungere la finale.

Roland Garros, sorteggio sfortunato per Sinner: ci sono Zverev e Djokovic nel tabellone

L’avventura di Sinner a Parigi comincerà il 25 maggio contro Arthur Rinderknech, questo il primo esito del sorteggio tenutosi nella capitale francese. Dal suo lato del tabellone, però, il tennista azzurro ha trovato le più alte teste di serie. Con la speranza di battere il tennista francese domenica, potrebbero esserci Atmane o Gasquet al secondo turno e Fokina al terzo. Uno tra Rublev e Fils, poi, negli ottavi di finale.

Nei quarti di finale, invece, ad aspettare Sinner potrebbe esserci Draper. Se il primo al mondo dovesse raggiungere le semifinali, poi, lo scontro più probabile sarebbe con Zverev o Djokovic. Nel cammino dell’altro azzurro protagonista agli Internazionali d’Italia, Lorenzo Musetti, potrebbe esserci una semifinale contro Alcaraz, proprio come a Roma. Non ci sarà invece Berrettini, che ha rinunciato al torneo per infortunio.