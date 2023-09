Sonego-Ymer oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Davis 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Elias Ymer nel secondo singolare di Italia-Svezia, terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il piemontese torna in campo da singolarista dopo la vittoria contro Jarry.

Sonego e Ymer scenderanno in campo oggi (domenica 17 settembre). Si gioca sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con i due giocatori pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 15.00. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora tutte le partite della Nazionale attraverso i canali di riferimento Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201). Il match sarà visibile anche in chiaro su Rai 2.

Infine sarà possibile vedere gli incontri degli azzurri anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) ma solamente in differita. Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW, Sky Go, Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita tra Musetti e Ymer garantendo ai propri lettori una diretta testuale. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine del confronto.