Sheffield United, il club difende Foderingham: “Condanniamo i messaggi razzisti ed offensivi”

Dopo la sconfitta subita ieri contro il Tottenham per 2-1, il portiere dello Sheffield United, Wes Foderingham, è stato vittima di insulti razzisti. Lo stesso estremo difensore ha affidato ai social network le sue riflessioni, invitando tutti i colpevoli a riflettere. Adesso anche il club inglese ha deciso di prendere una chiara posizione, condannando quanto accaduto e schierandosi in difesa di Foderingham: “Lo Sheffield United condanna i messaggi razzisti, offensivi e minacciosi che sono stati inviati a Wes Foderingham dopo la partita di ieri contro gli Spurs. Il club ora lavorerà con gli organi competenti per indagare e supportare Wes. Non c’è spazio per il razzismo nel nostro gioco”.

Sheffield United condemn the racist, abusive and threatening messages that have been sent to Wes Foderingham after yesterday’s game against Spurs.

The club will now work with relevant bodies to investigate and support Wes.

There is no room for racism in our game. pic.twitter.com/FJe3cIxraE

— Sheffield United (@SheffieldUnited) September 17, 2023