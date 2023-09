LIVE – Sonego-Ymer, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del secondo singolare di Italia-Svezia tra Lorenzo Sonego e Elias Ymer, terzo ed ultimo incontro della fase a gironi della Coppa Davis 2023 per gli azzurri del capitano Filippo Volandri. Il piemontese torna in campo da singolarista dopo la grande vittoria contro Jarry.

Adesso per lui c’è da superare lo scandinavo, che ha rimediato due sconfitte in altrettante apparizioni nel corso della sua settimana bolognese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Ymer pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 15.00 sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

SEGUI IL LIVE DI ITALIA-SVEZIA

COME SEGUIRE SONEGO-YMER IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

RISULTATI E CLASSIFICHE

REGOLAMENTO

CALENDARIO ITALIA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SONEGO-YMER (secondo singolare Italia-Svezia)