Sinner-Giron oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Marcos Giron nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. L’azzurro, fresco del best ranking di numero quattro al mondo e del nono titolo in carriera conquistato a Pechino, torna in scena dopo aver beneficiato di un bye all’esordio in qualità di sesta testa di serie. Sulla sua strada c’è il top cento a stelle e strisce. Quest’ultimo ha debuttato sconfiggendo in due facili set il colombiano Daniel Elahi Galan. Tra lui e Sinner non ci sono precedenti da registrare. I bookmakers, complice l’ultima settimana straordinaria del tennista altoatesino, non sembrano avere dubbi su chi sia il grande favorito per accedere al terzo turno. Jannik dovrà comunque stare in guardia contro il piccolo americano, abituato da sempre a queste condizioni di gioco. Ad attendere Sinner o Giron nel prossimo round c’è già l’argentino Sebastian Baez, venticinquesima testa di serie dell’appuntamento asiatico.

