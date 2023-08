Sonego-Shevchenko oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Alexander Shevchenko nel primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il torinese si deve riscattare dopo la prematura eliminazione di Toronto. Qui all’esordio si è visto sbarrare la strada in due set dall’ex numero uno del mondo Andy Murray. Davanti a lui c’è il top cento russo, riuscito a farsi abilmente strada attraverso le qualificazioni.

Nel tabellone cadetto ha vinto due buoni incontri, prima quello contro l’ungherese Marton Fucsovics e poi l’altro contro il veterano argentino Diego Schwartzman. La fiducia. dunque, sarà alto, a dispetto di un Sonego non protagonista di buone prestazioni nelle ultime settimane di circuito. L’azzurro, tuttavia, è dato leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera a qualsiasi livello. In palio per il vincitore c’è un secondo turno decisamente ostico contro uno tra il giovane ceco Jiri Lehecka oppure il californiano Taylor Fritz, nona testa di serie della manifestazione.

SEGUI IL LIVE DI SONEGO-SHEVCHENKO

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Shevchenko scenderanno in campo oggi (lunedì 14 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sullo Stadium 3 (al termine di Nakashima-Wawrinka). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà match di primo turno tra Sonego e Shevchenko garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.