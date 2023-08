Trevisan-Pera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Martina Trevisan affronterà Bernarda Pera al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. Ha dovuto faticare non poco, ma la nostra ex numero uno è riuscita ad ottenere la qualificazione e speriamo questa le dia un po’ di fiducia per riprendere la scalata nel ranking, che ora la vede al n°64. Si tratta di un match, questo contro la tennista di casa, che può essere definito alla portata per entrambe. Tutte e due preferiscono la terra rossa e hanno infatti ottenuto su quella superficie i migliori risultati. La tennista croata di nascita ma statunitense di passaporto ha iniziato la sua trasferta nordamericana già da qualche settimana, ma sia a Washington che a Montreal è stata eliminata all’esordio.

