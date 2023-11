Sonego-Shelbayh oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Abedallah Shelbayh nel secondo turno del torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il torinese ha inaugurato la difesa del titolo conquistato lo scorso anno con un successo al tie-break decisivo contro lo statunitense Marcos Giron. Sulla sua strada verso un quarto di finale contro uno tra il connazionale Fabio Fognini oppure il bombardiere kazako Alexander Bublik, battuto in finale proprio nella passata edizione, c’è il sorprendente qualificato giordano.

Quest’ultimo ha diciannove anni e si trova alla posizione numero 215 delle classifiche mondiali. Al primo turno ha stupito tutti eliminando in due set il forte francese Hugo Gaston. Nella sua carriera, dopo tanti buoni piazzamenti nei tornei minori, è la prima volta che si spinge così avanti sul circuito maggiore. Sonego, in virtù dell’enorme esperienza in più rispetto all’avversario, partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Tra i due si tratta del primo scontro diretto della carriera.

Sonego e Shelbayh scenderanno in campo oggi (mercoledì 8 novembre). I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro della giornata dalle ore 12.00 sul Center Court, al termine dell’altro ottavo di finale tra lo svizzero Stan Wawrinka e il padrone di casa Luca Van Assche. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport. Questo, infatti, monitora il Moselle Open attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno di Lorenzo Sonego sul suolo francese fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.