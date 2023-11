Varese-Keravnos oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Varese-Keravnos, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo I della Europe Cup 2023/2024 di basket. Fin qui, buone prestazioni per i lombardi nella competizione europea, dove hanno perso solo contro il Gottingen capolista. Ora, la sfida in casa contro la squadra di Nicosia, battuta in trasferta all’andata con un certo margine. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 8 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Varese-Keravnos, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.