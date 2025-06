Niente da fare agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne per Lorenzo Sonego: sfuma il passaggio ai quarti, ecco il punteggio contro Humbert.

Lorenzo Sonego non è riuscito, all’ATP 250 di Eastbourne, la testa di serie numero 4 del torneo Ugo Humbert ed è così sfumato il passaggio ai quarti finale della competizione.

È durata 1 ora e 41 minuti la partita di Sonego sull’erba inglese ma, nonostante una sfida che si è giocata punto su punto, l’italiano non è riuscito ad imporsi ed ha così salutato prima del previsto il torneo.

Sonego saluta l’ATP 250 di Eastbourne: sfuma l’approdo ai quarti

Il francese Ugo Humbert si è alla fine imposto su Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-5, 6-4 ed ha strappato il pass per accedere alla fase successiva del torneo. Sogno sfumato anche per l’altro italiano, Mattia Bellucci, che contro l’inglese Billy Harris ha perso 6-3, 6-4.

Non resta che attendere l’esordio degli italiani a Wimbledon, con Jannik Sinner che scenderà in campo il 1° luglio, per capire che nuove emozioni regalerà il tennis italiano. Per il momento l’obiettivo è recuperare al meglio la concentrazione e le forze mentali per scendere in campo nel modo migliore possibile e con tutta la determinazione necessaria.