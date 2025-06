La Ferrari, per la seconda volta in stagione, si presenterà al lungo weekend di Formula 1 con tre piloti: il giovane svedese Dino Beganovic sostituirà Charles Leclerc nella sessione del venerdì mattina.

Dopo la gara canadese, il Mondiale di Formula 1 torna in Europa, dove i piloti saranno impegnati prima in Austria e poi in Gran Bretagna. Dal 26 al 29 giugno, infatti, per il primo appuntamento nel nostro continente, si scenderà in pista a Spielberg, tra le montagne della Stiria, a pochi chilometri da Graz.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La Ferrari, per la seconda volta in stagione, si presenterà al lungo weekend con tre piloti. Infatti il giovane svedese Dino Beganovic sostituirà Charles Leclerc al volante della SF-25 nella sessione del venerdì mattina.

Le parole di Vasseur

“Il circuito di Spielberg – ha sottolineato il team principal della Ferrari, Fred Vasseur – si completa in poco più di un minuto, il che significa che i distacchi sono molto ridotti e che anche pochi millesimi possono fare una grande differenza. Riuscire a mettere insieme tutti gli elementi sarà fondamentale. Il fatto che sette delle dieci curve siano a destra, unito ai notevoli cambi di pendenza, rende la sfida ancora più impegnativa”.

“Abbiamo lavorato intensamente a Maranello con l’obiettivo di combinare al meglio tutti i fattori necessari ad avere la migliore prestazione. Charles Leclerc, Lewis Hamilton e tutta la squadra sono determinati a fare del loro meglio su una pista che spesso regala una delle gare più spettacolari della stagione”, ha concluso.