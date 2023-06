Sonego-Khachanov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Karen Khachanov negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il torinese è galvanizzato dopo il successo ottenuto al terzo turno contro il russo Andrey Rublev, battuto in rimonta al termine di una splendida battaglia durata cinque set. Adesso sulla sua strada c’è un altro giocatore sovietico, contro cui si trova sotto per 2-1 negli scontri diretti.

Il bilancio dei precedenti sul rosso, tuttavia, si trova in perfetta parità (1-1). Sonego partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. A livello di adattabilità alla superficie, però, l’azzurro sembra possedere qualcosa in più rispetto al suo avversario, nettamente più a suo agio sui manti più rapidi. Sonego non vuole smettere di sognare nella capitale francese. In palio per lui ci sarebbe un quarto di finale da brividi contro il serbo Novak Djokovic. Quest’ultimo partirà nettamente favorito contro il peruviano Juan Pablo Varillas.

Sonego e Khachanov scenderanno in campo oggi (domenica 4 giugno). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Sonego e Khachanov garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.