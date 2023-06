F1 GP Spagna Barcellona 2023, previsioni meteo oggi gara: rischio pioggia?

Ci siamo, sta per iniziare il GP di Spagna a Barcellona 2023 di F1: andiamo a dare allora un’occhiata alle previsioni meteo di domenica 4 giugno, data della gara di oggi. Non è escluso un po’ di maltempo per questo settimo appuntamento stagionale in terra iberica: la pioggia potrebbe quindi arrivare sul circuito di Montmelò e andare a sparigliare le carte, dopo le qualifiche in cui i nuvoloni hanno solo minacciato.

Per fortuna, stando alle ultime rilevazioni, il cielo sarà nuvoloso con sprazzi di sole. La possibilità di precipitazioni si aggira intorno a 20-25%, le temperature di circa 26°, il vento da sud-est con raffiche anche a 35 km/h. Non c’è dunque al momento un rischio di pioggia sul tracciato del Circuito della Catalogna, ma sempre in allerta i team come accaduto a Montecarlo.