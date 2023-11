Sonego-Fognini oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz 2023 (cemento indoor). Il piemontese, dopo aver sofferto tantissimo contro lo statunitense Marcos Giron, ha sfoggiato una prestazione molto solida per avere ragione dell’ostico qualificato giordano Abedallah Shelbayh. Adesso il derby contro il ligure, contro cui non si è ancora incontrato nel corso della carriera.

Quest’ultimo è reduce dal rocambolesco successo ai danni del kazako Alexander Bublik, contro cui ha annullato la bellezza di tre match point. Sonego, vincitore da queste parti durante la passata edizione, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Da vedere, infatti, come Fognini abbia recuperato dopo il match contro il finalista della passata edizione, una sfida che ha sfiorato addirittura le tre ore di gioco. In palio per il vincitore c’è una semifinale certamente contro un giocatore di casa: uno tra Ugo Humbert ed il qualificato Harold Mayot.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Fognini scenderanno in campo oggi (giovedì 9 novembre). I due giocatori sono pianificati sul Center Court come quinto ed ultimo incontro di giornata. Prima di loro il derby transalpino tra Humbert e Mayot, il cui inizio è programmato non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport. Questo, infatti, monitora il Moselle Open attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il quarto di finale tra Sonego e Fognini fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.